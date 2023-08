Lionel Messi balance la vérité : «C’est mon meilleur ami dans le football. Je le connais…»

Tout au long de sa carrière professionnelle, Lionel Messi a noué des amitiés très particulières avec des joueurs comme Sergio Busquets, Jordi Alba, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Deco et Rodrigo De Paul. Cependant, il y a quelques footballeurs avec qui sa relation sera toujours fraternelle.

De qui a-t-il parlé ? De Sergio Aguero et Luis Suárez. Sa relation avec les deux est complètement différente, mais grâce au ballon, ils sont tous les deux devenus ses frères pour la vie.

Alors qu’avec El Kun, il aura toujours une union unique car il était son colocataire dans l’équipe nationale argentine depuis qu’ils étaient tous les deux adolescents, avec Luis Suárez, l’affaire est encore plus proche car leurs familles s’entendent également très bien.

Après avoir été partenaires au FC Barcelone pendant six saisons, ils se sont connus sur et en dehors du terrain. Et c’est pourquoi il a pu vivre davantage avec lui.

«Oui, comme je l’ai dit, (Kun Aguero) je le connais depuis qu’il a 17 ans. C’est long. Et nous avons une relation spectaculaire. Je suis aussi avec Luis (Suárez) depuis cinq ou six ans, mais nous sommes (nous étions) ensemble toute la journée. Nous vivons au jour le jour… elle a des enfants du même âge, ils font tout pareil et nous vivions ensemble. Vivre au jour le jour rend la relation plus forte, mais avec El Kun, nous avons une excellente relation d’amitié parce qu’ils le sont depuis de nombreuses années», a déclaré le meilleur vainqueur du Ballon d’Or, dans une interview qu’il a accordée à TyC Sports car avant cela, il a quitté le club de football de Barcelone.

Comme nous l’avons souligné au début, Lionel Messi est également très proche d’autres joueurs comme Jordi Alba, Sergio Busquets ou Neymar Júnior.

Mais, pour une question de nationalité, d’âge et de points communs, ses relations les plus particulières en dehors du rectangle vert se sont construites avec El Kun Aguero et Luis Suárez. Ce sont les frères que le football lui a donnés et qui feront sûrement partie de sa vie même après sa retraite.