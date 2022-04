Lionel Messi avoue la vérité : «Je le répète. J’ai un peu honte quand Neymar me dit…»

Incroyable mais vrai. Natacha Rodriguez a raconté des intimités de ce qui aurait été une nuit de sexe avec la star portugaise.

Natacha Rodriguez, ancienne amante présumée de Cristiano Ronaldo, a accordé une interview au journal The Sun dans laquelle elle expliquait comment la nuit d’amour qu’elle a en théorie passée avec les Portugais était comme:

«mon cœur s’est précipité, mais il était gentil et doux, et il m’a même dit d’agir comme si j’étais chez moi. Alors j’ai pris les devants, je me suis levé, j’ai baissé mon pantalon et je me suis penché pour lui montrer mon cul. Il l’a frappé et a dit qu’il adorait ça.»

Imaginez la bombe que Natacha a lâchée et la répercussion que chacun de ses mots a eue sur les réseaux sociaux, mais c’est une phrase qui a attiré le plus d’attention :

«Georgina doit le surveiller. Ils disent que les léopards ne changent jamais de place et les footballeurs reçoivent beaucoup d’attention de la part de belles femmes qui leur sautent dessus. Ce sera la même chose à Manchester.»

Il est évident que l’ancien amant présumé du footballeur prévient son partenaire actuel de le surveiller autant que possible afin qu’il ne fasse pas ce qu’il a déjà fait avec elle.

Bien sûr, il n’y a aucune réponse de Cristiano ou Georgina, il est donc fort probable qu’aucun d’eux ne donne crédit au témoignage, et qui sait si même l’allusion ose la poursuivre pour insultes.

