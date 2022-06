Lionel Messi avoue la vérité : «J’ai vu Guardiola et Maradona mais le meilleur entraineur…»

Il aura beau excellé et remporté beaucoup de trophées sous lui à Barcelone mais il n’est pas l’entraineur le plus important. Dans une interview accordée à MBC, Lionel Messi a désigné le coach qui l’a le plus marqué. La pulga a écarté Pep Guardiola en nommant l’entraineur.

«La vérité est que tous les entraîneurs que j’ai eus depuis mon arrivée en équipe première m’ont appris quelque chose. Mais je pense que le plus important de ma carrière a été Frank Rikjaard.

S’il ne m’avait pas fait confiance et n’avait pas décidé de me mettre d’abord dans l’équipe première pour m’entraîner puis jouer mon premier match, peut-être que je n’aurais pas fait partie de l’équipe première.

J’ai toujours dit qu’il était pour moi une personne très importante, car il m’a fait confiance, m’a placé au bon moment, m’a choisi pour jouer dans l’équipe première et c’était très important pour moi», a-t-il déclaré.