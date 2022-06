Lionel Messi avoue la vérité : «Il y a aucun doute. C’est le meilleur 9 que j’ai jamais vu…»

Malgré le fait qu’il a côtoyé tout au long de sa brillante carrière certains des meilleurs avant-centres de l’époque, Lionel Messi a confirmé à plusieurs reprises que personne ne l’avait autant émerveillé que l’éternel Ronaldo Nazário.

Le grand vainqueur du Ballon d’Or, qui est aussi le footballeur qui a remporté le plus de fois le Soulier d’or européen, était d’accord avec ce qui a été dit par d’autres personnalités de la stature de Ronaldinho, Kaká, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic , Karim Benzema et Sergio Agüero : Aucun autre 9 n’est comparable à The Phenomenon.

Pendant plusieurs années, alors qu’il était encore au FC Barcelone, le génie argentin a identifié le double champion du monde brésilien comme le meilleur cogneur qu’il ait jamais vu de sa vie.

D’abord, lors d’une concentration (2017) avec l’équipe nationale argentine, il a commenté : «J’ai déjà dit ce que Ronaldo signifiait pour moi en tant que joueur. Parmi les attaquants que j’ai vus, le meilleur. Le meilleur que j’ai vu des attaquants. Plus tard, j’ai eu l’occasion de le rencontrer personnellement et la vérité est qu’il est un phénomène. Je l’ai vu plusieurs fois et il est aussi spectaculaire en tant que personne.

Et plus tard, dans une conversation (2019) avec TyCSports , il a réitéré la profonde admiration qu’il a pour l’attaquant qui a remporté El Pichichi à la fois au FC Barcelone et au Real Madrid :

«Ronaldo était un phénomène. J’ai toujours dit que, des attaquants que j’ai vus, pour moi, il était le meilleur de tous. De ceux que j’ai vus jouer, c’était impressionnant».

Messi n’était qu’un garçon de 10 ans, alors que R9 était déjà devenu Ballon d’Or dans l’élite du football mondial. Bien qu’il en soit venu à l’avoir comme rival, celui qui est né à Rosario faisait partie de la génération qui a grandi en voyant l’ère de domination de la légende brésilienne. Donc, compte tenu de cela, ses déclarations sont très compréhensibles.