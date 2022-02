Lionel Messi : «Aujourd’hui, le PSG n’a rien…»

Dans un entretien accordé au magazine du PSG, Lionel Messi affirme qu’il est heureux en France et fait part de son bonheur de jouer avec Neymar et Mbappé. Lionel Messi fait taire les rumeurs.

Alors que la presse espagnole affirmait que l’Argentin n’était pas heureux dans la capitale, la Pulga a confirmé le contraire dans un entretien pour le magazine du PSG.

«C’est très agréable d’être sur le terrain avec les meilleurs. J’ai eu la chance de la faire pendant longtemps à Barcelone, et maintenir j’ai la chance de le faire à Paris. je suis donc heureux et j’ai hâte de continuer à le faire», explique l’ancien barcelonais.

«Le PSG est un club qui se développe depuis dix ou onze ans. Il se développe beaucoup, il y a beaucoup d’ambition et beaucoup d’envie de continuer à se développer», a déclaré Lionel Messi à PSG Le Mag sur ce qu’il pense de Paris.

Leo a affronté à de nombreuses reprises le PSG ces dernières saisons avec le Barça et il a vu l’évolution du club: «Je pense qu’aujourd’hui c’est l’un des plus grands clubs du monde et que petit à petit il va continuer à se développer encore plus et devenir plus grand.

Enfin, Lionel Messi pense se trouver dans le meilleur club du monde actuellement au PSG: «Je pense qu’aujourd’hui, il n’a rien à envier aux grands clubs historiques»

Messi est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 avec une autre année en option.