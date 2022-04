Lionel Messi annonce une bonne nouvelle : Cela va à mon étagères…»

Lionel Messi a surpris tout le monde il y a quelques heures en postant une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il révélait sa collaboration avec la marque Lays, qui est également sponsor de la Ligue des Champions.

Dans l’audiovisuel, La Pulga reçoit une boîte spéciale au milieu d’un studio d’enregistrement, qui contenait l’emballage des pommes de terre avec son visage dans des tons sombres et des détails dorés, il n’a donc pas pu cacher sa surprise quand il l’a vu.

«Cela va à mon étagère à trophées», a commenté Lionel Messi à la fin de la vidéo, dans laquelle il a été annoncé que la collaboration avec l’athlète est allée plus loin et aura une édition limitée avec un emballage spécial, sans mentionner où dans le monde serait disponible.

Plus tard, la marque s’est contentée de commenter que l’emballage porterait également l’acronyme GOAT, qui signifie «Le meilleur joueur de tous les temps», et que le design du fond comporterait des couronnes et le chiffre 10, qui a représenté l’attaquant du PSG pendant des années, qui porte maintenant le numéro 30 avec le club.

La relation de Messi avec les marques

Il faut se rappeler que Messi accepte d’être l’image d’une marque, mais il est très sélectif dans le choix de celle-ci, il n’est donc pas courant de voir son visage sur de nombreux produits, mais plutôt sur des campagnes spécifiques, surtout si elles ont un impact direct. relation avec lui football.

Grâce à cela, l’athlète a été l’image de Pepsi à l’époque des Coupes du monde ou de Gatorade pour promouvoir un tournoi de football particulier, en plus d’être l’image de certaines entreprises de vêtements comme Adidas, avec qui il travaille depuis 2016.

En 2018, il a joué avec Neymar dans une campagne sur l’environnement menée par Mastercard et son influence sur le marché et le monde du football a même été reconnue par le Cirque du Soleil, qui a conçu et interprété un spectacle inspiré des moments les plus marquants de sa vie.