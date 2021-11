Lionel Messi a-t-il laissé entendre qu’il prendrait sa retraite en 2023 après le retour de Barcelone ?

Karim Benzema, sa vie sur les courts et en dehors. Son intimité, son partenaire et sa famille. Qu’aime-t-il faire, comment a-t-il grandi dans le football et jusqu’où pourrait-il aller en tant que joueur professionnel.

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a une vie privée totalement isolée des projecteurs, car les Français n’ont jamais l’habitude de parler ou de donner des détails sur sa vie personnelle sur les réseaux sociaux, comme c’est le cas pour la plupart des footballeurs, avec qui ils partagent des aspects intimes de leur extra. -la vie de cour.

En 2017, la rumeur courait que Karim et Cora Gauthier s’étaient secrètement mariés, ce qui n’a jamais été prouvé. Le Français a été lié à diverses romances ces dernières années, mettant en évidence un intérêt présumé pour l’actrice espagnole, Esther Expósito, ce qui n’a pas pu être vérifié non plus et ne fait que des clins d’œil de l’attaquant français à l’ancienne actrice de la série Elite.

La vérité est que les étrangers vont toujours parler, mais pour l’instant, tout indique qu’ils se sentent rassasiés avec leur partenaire actuel. Cora Gauthier est l’une des deux femmes avec qui Karim Benzema est devenu une famille, la jeune femme étant la mère du deuxième enfant de Benzema, le petit Ibrahim, né en mai 2017 à la clinique Ruber de Madrid.

Gauthier est mannequin professionnel et vit en mouvement constant, voyageant entre la capitale espagnole et Londres. Ni Benzema ni Cora ne partagent habituellement des images sur leurs réseaux sociaux où elles peuvent être vues ensemble, en fait, elle n’est généralement pas très active sur Instagram, une plateforme où elle n’atteint même pas les cent mille abonnés.

Qui est Karim Benzema ?

Karim Benzema est un footballeur professionnel de l’équipe de France. Benzema a représenté la France dans divers clubs de football, dont Lyon et le Real Madrid. Sa vraie position sur le terrain est Striker. En réalité, Benzema est un membre essentiel des Strikers de l’équipe.

Qu’en est-il de sa carrière professionnelle de footballeur ?

Karim Benzemá est synonyme de loyauté. Avec la polyvalence du marché aujourd’hui, il est vraiment très difficile de durer dans le temps dans la même équipe de football. De plus, si l’on comprend que Benzemá évolue en première division depuis 17 ans.

Ses débuts étaient encore mineurs, ni plus ni moins qu’à Lyon en France. Il y avait 5 ans, jouant un total de 112 matchs et marquant 43 buts.

En 2009, il s’est rendu à Madrid, pour commencer à former l’une des plus belles histoires d’amour du football. Plus d’une décennie à la Maison Blanche, 383 matchs, 200 buts et 19 titres à ce jour.

Quelle est la valeur nette de Karim ?

Le Français s’est fait un nom dans son club d’enfance, l’Olympique Lyonnais, en établissant des comparaisons instantanées avec les précédents grands français.

En 2009, il a déménagé au Real Madrid, où il a eu une carrière glorieusement fructueuse. La superstar française a une valeur nette estimée à 140 millions d’euros, sa valeur marchande est d’environ 40 millions d’euros (35,4 millions de livres sterling) maintenant qu’il a la trentaine.