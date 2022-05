Lionel Messi a surpris Antonela Roccuzzo avec une photo tendre et l’a laissée éblouie

Bien que la Ligue 1 en France ne soit pas encore terminée, Lionel Messi est beaucoup plus détendu s’étant imposé avec le Paris Saint-Germain malgré les critiques acerbes qu’il a reçues au club français et qui ont également fait souffrir Antonela Roccuzzo.

Il y a encore quelques jours, le footballeur argentin a fait une courte pause dans son activité de football et avec Anto, ils étaient très heureux de retourner à Barcelone et de se retrouver avec leurs amis les plus proches.

Mais voilà, déjà à Paris, Leo Messi a publié une image sur son propre compte Instagram où on le voit allongé avec les trois grands amours de sa vie, ses fils Thiago, Mateo et Ciro, tous en pyjama.

Immédiatement, la publication de Messi a commencé à se remplir de réactions et de commentaires pour l’image captivante, mais le plus tendre a été le commentaire d’ Anto Roccuzzo : «La plus belle chose que j’aie», a-t-il écrit complètement amoureux d’un cœur.

Le capitaine de l’équipe nationale argentine profite toujours de son temps libre pour en profiter avec Antonela Roccuzzo ou avec ses enfants et, généralement, ils le montrent sur leurs réseaux sociaux, car leurs fans adorent voir Messi sur et en dehors du terrain.

Anto l’a également partagé sur ses réseaux

Les derniers messages d’ Antonela Roccuzzo sur son compte Instagram montrent son amour pour ses enfants et son compagnon de vie Lionel Messi.

C’est pourquoi, dans ses histoires, il ne pouvait s’empêcher de partager le post que le footballeur argentin a réaffirmé et écrit sur la photo : «Mon tout», accompagné d’un cœur.