Lionel Messi a révélé la réaction de Kylian Mbappé après avoir perdu la finale de la Coupe du monde

La vie de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez a radicalement changé depuis qu'il a pris la décision de signer un contrat avec Al Nassr, un club qui évolue en première division du football saoudien, l'un des pays les plus riches du Moyen-Orient. Bien qu'il s'agisse d'un accord qui comprend des millions de dollars, le footballeur portugais et sa…