Lionel Messi a répondu s’il manque ses confrontations directes avec Cristiano Ronaldo

Pendant 9 saisons, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les footballeurs les plus réguliers de tous les temps, se sont partagé le championnat (espagnol) et les buts.

Ce furent des campagnes d’un rythme effréné et d’un niveau compétitif jamais vu auparavant. Et ce combat direct a été rompu en 2018, quand El Bicho a décidé d’aller à la Juventus de Turin.

Ils n’ont pas coïncidé dans la même Ligue depuis plusieurs années (en ce moment, l’Argentin est en France et le monstre portugais est revenu en Angleterre), mais tous deux restent à un très haut niveau et, donc (et à cause de ce qu’ils ont vécu), leurs noms sont toujours liés.

Dans l’interview qu’il a accordée au journal Marca, le sextuple Ballon d’Or a été interrogé pour savoir s’il manquait des duels directs avec CR7. Lio était sincère.

Ce sont des moments qui ne se répéteront guère, mais il a admis que c’était une belle scène pour eux et pour tous les fans. Il ne fait aucun doute que c’est un chapitre qui durera pour toujours dans l’histoire du jeu.

«Cela faisait longtemps que nous n’étions pas dans la même ligue, que nous concourions, à la fois individuellement et en équipe, pour les mêmes buts. C’était une très belle étape, je pense pour nous et pour les gens aussi, qui ont vraiment apprécié. Et c’est un beau souvenir qui restera dans l’histoire du football».

Un bon moment pour récupérer l’interaction qu’ils ont eue lors du gala de l’UEFA en 2019.