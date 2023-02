Lionel Messi à la prochaine Coupe du Monde ? : le joueur lâche une réponse inattendue

Dans une longue interview accordée à un média sportif, Lionel Messi a répondu à la question liée à sa prochaine participation à la Coupe du Monde.

Pour le joueur du Paris Saint-Germain, la probabilité est très faible de le voir en 2026 pour le Mondial. «J’ai 36 ans et c’est difficile pour moi de penser à être à la prochaine Coupe du monde. J’adore jouer au football et tant que je me sens en forme et que je continue à m’amuser, je le ferai. Mais je ne peux pas réfléchissez jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Je vais continuer, nous verrons où cela mènera ma carrière», a-t-il expliqué.

Il en profite pour répondre aux polémiques. «On a fait un match fantastique, ce n’était pas la première fois. L’arrêt ? Tout a été si rapide, je ne l’ai pas pleinement vécu. Cela me semble injuste : nous avons toujours eu un comportement exemplaire, sur et en dehors du terrain. Les gens parlent plus de ce qui s’est passé contre les Pays-Bas mais personne ne dit rien de ce qui s’est passé avant, des provocations pendant le match et aux tirs au but. Un manque du fair-play, mais tout le monde parle de ce que nous avons fait».