Lionel Messi a invité plusieurs célébrités internationales chez lui pour passer Noël

Cristiano Ronaldo est l’un des attaquants les plus importants de l’histoire du football et ses vacances ont récemment commencé après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ainsi, avec Georgina Rodríguez et ses enfants, l’ attaquant s’est rendu à Madrid, où il passe quelques jours.

En attendant qu’une offre alléchante arrive enfin pour définir son avenir, Cristiano profite de ses vacances avec Georgina Rodríguez et ses enfants, tout en s’entraînant également sur le terrain du Real Madrid, où certains spéculent sur sa prochaine destination.

Après l’entraînement, Cristiano a partagé une photo dans une piscine de sa maison en profitant de son temps libre. L’ attaquant est arrivé à Madrid avec Georgina quatre jours après avoir été exclu de la Coupe du monde et s’entraîne dur, espérant que son avenir sera résolu dans les prochains jours.

Cependant, l’attaquant a aussi du temps à passer avec ses enfants, qu’il n’avait pas vus aussi souvent depuis longtemps et profite également des moments avec Georgina Rodriguez. Ainsi, l’attaquant et le mannequin passeraient Noël en Espagne.

Le joueur portugais et le mannequin argentin ont loué une maison avec une salle de sport incroyable, dans laquelle ils en profitent tous les deux pour continuer à s’entraîner.

Cependant, il y a aussi du temps pour profiter et partager des moments en famille après que Cristiano ait été absent de chez lui pendant plusieurs jours.

L’offre qui viendrait à Cristiano Ronaldo

Selon les médias internationaux, Cristiano Ronaldo aurait tout convenu avec Al Nassr d’Arabie Saoudite pour signer pour deux saisons et demie. Malgré le fait que ce n’est pas la meilleure destination pour Georgina Rodríguez et sa famille, l’attaquant ferait l’effort de jouer dans cette destination.

C’est que le club saoudien déboursera le chiffre incroyable de 500 millions d’euros, pour garantir que Ronaldo est l’un des joueurs les plus riches de toute la planète. C’est ainsi que Ronaldo et Georgina finalisent les détails pour se préparer et arriver là où Cristiano jouera sa prochaine saison.