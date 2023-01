Lionel Messi a exposé Cristiano Ronaldo et l’a humilié en parlant de son dernier record

Lionel Messi a pris la parole pour la première fois après être devenu champion du monde au Qatar. Lors de ses déclarations, il a évoqué son dernier record, qu’il a arraché à son rival, Cristiano Ronaldo.

Les espoirs que le capitaine de l’équipe nationale argentine soulèverait la Coupe ne provenaient pas seulement des fans de l’Albiceleste, mais dans le monde entier, la plupart des gens ont exprimé le désir de voir le «Flea» remporter le titre mondial.

Dans ce contexte, après l’avoir réalisé, Lionel Messi a publié quelques images sur son compte Instagram officiel après que l’arbitre a donné le coup de sifflet final du match contre la France et enfin l’homme de Rosario pourrait devenir le propriétaire du trophée.

Le capitaine de l’Albiceleste a ainsi réussi à battre le record de la publication la plus populaire de l’histoire de la plateforme, cumulant 75 millions de «Likes» quelques jours après sa mise en ligne.

Ainsi, il a réussi à surpasser Cristiano Ronaldo, qui il y a quelque temps avait réalisé la photo de sport avec le plus de likes sur Instagram.

C’était peu avant la Coupe du monde, lorsque l’attaquant d’Al-Nassr a publié une photo avec Lionel Messi jouant aux échecs et c’est devenu l’image sportive la plus populaire, jusqu’à ce que le «dix» arrive et bat le record.

En ce sens, l’ancien joueur de Barcelone a évoqué le problème et exposé Cristiano Ronaldo. Selon lui, il n’a jamais cherché à avoir la photo avec le plus de «J’aime» de l’histoire, c’est juste arrivé comme ça. Informe les voix critiques.

En outre, il a évoqué la raison de la situation et a déclaré qu’il pensait que la photo «avait atteint les gens». Et que les gens aient voulu le voir avec la Coupe, c’est clairement une humiliation pour Ronaldo, qui a non seulement perdu le record, mais aussi, qui était sûrement content d’avoir réussi cet exploit pour que son éternel rival le vole plus tard.

De même, non seulement Lionel Messi a dépassé Cristiano Ronaldo, mais c’était par un nombre abyssal. Alors que la publication de l’ancien joueur de la Juventus atteint les 42 millions de «Likes», celle de l’attaquant du PSG atteint les 75 millions, le dépassant de loin.