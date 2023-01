Lionel Messi a captivé la France aux mains de Dior pour sa nouvelle campagne

Depuis qu’il est devenu champion du monde avec l’équipe nationale argentine, Lionel Messi n’a cessé de faire l’actualité. Bien qu’il ait déjà une longue histoire et un prestige bâti, la Coupe du monde était la seule chose qui manquait à sa vitrine et avec persévérance et effort, il a réussi à y parvenir.

Après un mois de décembre riche en festivités, l’Argentin est revenu avec sa famille à Paris pour continuer au PSG, l’un des clubs qui compte les joueurs les plus reconnus au monde et s’il y a une firme qui aime l’élégance et le prestige c’est bien Dior.

A cette occasion, la marque française décide de renouveler le contrat avec le club français et les athlètes deviennent mannequins.

Lors d’un gala où la couleur blanche était le protagoniste, les joueurs du Paris Sanit-Germain portaient les vêtements spectaculaires de l’une des marques de mode les plus importantes.

Lionel Messi a posé pour Dior avec une chemise blanc cassé brodée en bleu du couple d’abeilles si caractéristique de Christian Dior.

Le champion du monde a porté l’ensemble du look avec une grande élégance et la même chose devrait se produire avec l’ensemble vert et orange qu’il a fait ses débuts dans la nouvelle année.

«Pour les looks, les joueurs ont besoin en dehors du terrain, de maillots blancs impeccables brodés de costumes personnalisés comme on le voit sur Mbappé, Messi, Marcos Aoás Corrêa et Sergio Ramos», lit-on dans la légende du post de Dior

Comme déjà mentionné, parmi les joueurs qui composent le grand club de football parisien se trouvait Kylian Mbappé, qui a choisi une chemise blanche associée à un pantalon de tailleur de couleur foncée.

«L’équipe de football du PSG accueille les créations élégantes de Kim Jones, spécialement créées pour défendre les deux grands établissements parisiens», a écrit la firme de mode sur Instagram.

Messi et Mbappé se sont-ils rencontrés ?

C’était une grande inconnue du grand gala pour Dior, qui réunissait tous les joueurs qui composent actuellement le Paris Saint-Germain. Mais jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude si Messi et Mbappé se sont déjà salués.

En effet, dans l’une des vidéos publicitaires où les différents joueurs ont été montrés en train d’essayer les costumes de couture de Kim Jones, Kylian Mbappé est apparu, mais Lionel Messi n’a pas été montré, ce qui semblerait indiquer qu’ils n’ont pas partagé d’espaces jusqu’à présent.