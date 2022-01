L’international camerounais Samuel Eto’o : «Ne changez jamais, vous devez continuer…»

Alors que nous examinions des vidéos sur la carrière de Don Andrés Iniesta, nous sommes tombés sur des mots très spéciaux que Samuel Eto’o lui a dédiés juste au cours de la saison au cours de laquelle il a décidé de mettre fin à son cycle de footballeur du FC Barcelone.

En plus de souligner sa qualité de personne et de coéquipier, la légende africaine, qui a récemment été élue présidente de la Fédération camerounaise de football, a assuré avoir remis plusieurs Ballons d’Or à un footballeur qui a réalisé autant que le champion du monde espagnol.

«Un Ballon d’Or, deux ou trois c’est peu pour toi… Je t’en aurais donné des milliers. Ne changez jamais, vous devez continuer à être le joueur élégant que vous êtes, le joueur fair-play que vous êtes et la personne formidable que vous êtes. Nous sommes tous fiers de savoir que nous avons joué avec vous et que nous avons eu le privilège de rencontrer une personne comme vous», était le message émouvant qu’Eto’o a envoyé à Iniesta dans l’hommage d’adieu que le Barça lui a préparé en 2018.

Andrés Iniesta n’a jamais réussi à remporter le Ballon d’Or, mais il était proche. En 2010 et 2012, il faisait partie de la liste finale du prix décerné chaque année par France Football. Bien sûr, qu’il ait reçu ou non une reconnaissance, son héritage dans le jeu est incontestable. Et des mots comme ceux prononcés par Eto’o en sont la preuve concluante.