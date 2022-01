L’ingénieuse astuce de Kate Middleton pour éloigner les femmes du prince William

Depuis qu’elle annonce l’arrivée de son deuxième enfant, Aya Nakamura n’avait pas encore partagé de photo de ses deux filles réunies. C’est maintenant chose faite, et Aïcha est une grande sœur aux petits soins !

C’est le 6 janvier dernier qu’Aya Nakamura annonçait être maman pour la deuxième fois. La chanteuse créait alors la surprise, puisque personne ne savait qu’elle était enceinte.

Après avoir fait part de l’arrivée de sa seconde fille, dont le papa Vladimir Boudnikoff, est le manager de l’artiste, la jeune maman s’est faite discrète.

Elle n’a pas annoncé le prénom du bébé, les photos sont extrêmement rares, et toujours en dissimulant le visage du nourrisson. Des principes qu’elle applique d’ailleurs avec sa fille aînée, prénommée Aïcha, née d’une précédente union.

Aya Nakamura est comme tous les parents : elle est gaga de ses enfants, et encore plus quand ses filles partagent des moments câlins. C’est pour cela qu’elle a bien voulu faire plaisir à ses fans en partageant la toute première image d’Aïcha avec sa petite sœur dans ses stories.

Les deux sœurs sont allongées dans un lit, la plus jeune tenue au chaud par un plaid. L’aînée, âgée de 4 ans, la regarde et lui caresse la joue avec une tendresse et une affection touchantes. On fond complètement !

Les visages des fillettes sont soigneusement cachés par des émojis, et Aya Nakamura n’en dit pas plus, commentant simplement : «Mes filles», en ajoutant quand même des cœurs au passage.