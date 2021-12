L’incroyable luxe que s’est offert Lionel Messi et lui a coûté 600 mille euros

Lors de sa dernière visite aux Emirats Arabes Unis, la star argentine du Paris Saint-Germain portait une montre extravagante et exclusive de l’une des marques les plus prestigieuses au monde. La montre d’une valeur de 600 000 euros est si exclusive que la seule jamais réalisée est celle à votre poignet.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin Lionel Messi, est l’un des footballeurs les plus riches de la planète. Il a réussi à amasser une fortune considérable depuis ses jours au club de football de Barcelone et a réussi à se livrer à des goûts exclusifs et coûteux.

Tout le fruit du travail à la pièce sur et en dehors du terrain avec votre équipe marketing. L’un des derniers a été aperçu lors de sa dernière visite aux Émirats arabes unis dans le cadre d’un événement multinational.

Lors de la visite que la star argentine du PSG a effectuée à Expo2020 aux Émirats arabes unis, Messi s’est montré. L’homme de Rosario a assisté à l’événement, où il était ambassadeur mondial et argentin, et a montré l’une de ses dernières acquisitions.

Lionel Messi portait un costume noir impeccable sans cravate, mais ce qui a attiré l’attention était un accessoire luxueux à l’apparence exclusive. Une montre unique était visible au poignet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le bijou, il est devenu connu plus tard, était évalué à 600 mille euros.

Messi portait une montre-bracelet exclusive Jacob & Co en or blanc 18 carats, qui est si limitée qu’une seule a été fabriquée, celle portée par la star argentine du PSG.

La marque Jacob & Co est un détaillant de bijoux et de montres-bracelets fondé par Jacob Arabo, un homme d’affaires ouzbek de nationalité américaine, qui a son magasin principal à Manhattan, New York.

La pièce a été réalisée à la demande du footballeur de l’équipe de football argentine, qui ne l’utilise que dans certains événements, car dans la plupart des autres, elle est généralement vue avec une montre en or «plus terreuse».

Quels autres goûts chers Messi a-t-il à son actif

Sa collection personnelle comprend tout, des voitures de sport aux SUV et objets de collection. On notera en particulier la Ferrari F430 Spider à 200 000 €, le SUV Lexus à 100 000 € et la Cadillac Escalade à 120 000 €. Mais en ce qui concerne le moteur, ce n’est pas tout, car il possède également un jet privé qu’il a acheté en 2018 pour 13 millions.

L’avion – un Gulftream V de 2004 d’une capacité de 16 personnes – est tellement personnalisé qu’il porte à l’extérieur un détail très distinctif, le numéro 10, que l’on retrouve au dos. Dans les escaliers figurent également les noms de sa femme Antonela et de leurs trois enfants Thiago, Ciro et Mateo.