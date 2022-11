L’incroyable fortune de Wanda Nara qui dépasse celle de Mauro Icardi

En ce qui concerne les copines ou les épouses des joueurs, Wanda Nara dirige ladite guilde. Le mannequin argentin arbore non seulement un physique spectaculaire et sait utiliser la puissance des réseaux sociaux, mais dispose aussi d’une fortune importante.

Wanda Nara est l’une des rares épouses, petites amies ou ex-épouses qui ont une plus grande fortune. S’il y a une chose que Wanda Nara sait faire, c’est l’argent. Sa fortune dépasse largement celle de ses deux anciens partenaires, Mauro Icardi et Maxi López.

La perspicacité de Wanda Nara découle de la signature du divorce avec Maxi López lorsqu’elle accepte que le footballeur lui accorde une pension pour ses trois enfants. Cependant, Wanda Nara a une grande partie de sa fortune grâce aux affaires et à la télévision. Elle a sa propre marque de cosmétiques lancée en Argentine avec une éventuelle expansion sur le sol européen.

De plus, il agit en tant que représentant de Mauro Icardi et selon les informations de Sport, Wanda Nara sécurise mensuellement la moitié du salaire de son ancien partenaire. Entre ses entreprises, sa retraite, sa représentation et ses réseaux sociaux, Wanda Nara cumule une fortune de 1,5 million de dollars , selon Sports Bible.