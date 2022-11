L’incroyable forme et sein de Kim Kardashian : elle s’affiche en bikini

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a expliqué que, bien qu’il ne l’ait pas confirmé, il y a quelque chose qui l’intéresse dans le sport et qui pourrait faire partie de son avenir après avoir terminé sa carrière de footballeur.

Il semble impossible d’imaginer Lionel Messi hors du terrain, dans un autre rôle, déjà à la retraite. La combinaison technique ? Chef de club ? C’est étrange d’y penser. C’est Leo lui-même qui est encouragé à s’aventurer dans le sport une fois qu’il a fini de s’amuser et de s’émerveiller sur un terrain de jeu. Le 10 de l’ équipe nationale argentine s’intéresse, selon ses propres mots, à la «gestion sportive».

Dans un dialogue avec Sebastián Vignolo dans une interview pour Star+, Messi a évoqué son activité après sa retraite en tant que footballeur et, bien qu’il exclut pour l’instant d’être entraîneur, il a déclaré :

«Je ne vais pas être entraîneur, mais ( Zinedine) Zidane a dit ça et puis il a été entraîneur et champion de la Ligue des champions. On ne sait jamais, mais pas dans le principe. J’aime la gestion sportive, le team building, accompagner l’entraîneur, mais je ne suis pas sûr à cent pour cent non plus.»