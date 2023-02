L’incroyable erreur que Cristiano Ronaldo n’a pas été autorisé à passer

Cristiano Ronaldo est déjà en Arabie Saoudite. Il est arrivé dans l’est du pays ce mardi avec sa femme Georgina Rodriguez et leurs enfants, pour pouvoir rejoindre Al-Nassr, une équipe qui a décidé de signer l’attaquant et de lui offrir le contrat le plus élevé de l’histoire du football, ce qui fait toujours n’arrête pas de surprendre.

Ainsi, l’attaquant et Georgina sont arrivés à l’aéroport, où l’attendaient des représentants du club, pour ensuite être officiellement présentés aux supporters, ravis de l’arrivée du joueur. Cependant, l’attaquant a commis une erreur inexplicable lors de sa présentation.

L’attaquant, qui se trouvait sur le terrain avec Georgina et ses enfants, s’est ensuite exprimé lors d’une conférence de presse où il a exprimé sa joie d’être arrivé au club.

Pourtant, il confond les pays : «L’évolution du football est différente, donc ce n’est pas la fin de ma carrière de venir jouer en Afrique du Sud»

L’erreur de Ronaldo, qu’il ait dit «Afrique du Sud» au lieu de «Arabie Saoudite», est rapidement passée par les portails du monde entier, ce qui ne lui a pas pardonné le bêtisier du joueur, qui s’est enthousiasmé pour cette nouvelle étape dans sa carrière. Accompagné de Georgina, Cristiano s’est fait remarquer très heureux.

Depuis que Cristiano et Georgina ont débarqué en Arabie Saoudite, on pouvait voir l’attaquant avec un grand sourire, qui s’est répandu dans toutes les interventions publiques auxquelles l’attaquant était invité. Maintenant, après avoir été officialisé, Cristiano est prêt à reprendre l’entraînement.

Cristiano n’a pas pu faire ses débuts ce week-end

Comme l’ont rapporté les médias anglais, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas faire ses débuts lors du prochain match d’Al-Nassr et cela durerait encore au moins deux matchs.

De cette façon, les fans et Georgina qui s’attendaient à voir l’attaquant déjà sur le terrain de jeu devront attendre encore quelques semaines.

Comme l’ont rapporté les médias anglais, Cristiano a été suspendu pour deux matchs depuis son passage à Manchester United, où il a cassé le téléphone portable d’un fan.

De cette façon, l’attaquant devra attendre pour rejouer, malgré le fait que les fans, Georgina et ses enfants voulaient le voir sur le terrain.