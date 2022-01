L’impressionnant et cher manoir que Neymar a acheté au Brésil

Neymar continue de profiter de ses gains et de s’offrir du luxe, cette fois il a acquis un nouveau manoir à São Paulo, au Brésil.

Neymar a un salaire onéreux au Paris Saint-Germain, 38 millions d’euros, sans compter ses nombreux sponsors. Cela lui permet de vivre une vie de luxe dont le Brésilien jouit sans aucun doute, cette fois le cadeau qu’il a décidé de s’offrir était un manoir évalué à 3,39 millions de dollars à São Paulo, au Brésil.

Alors que l’attaquant brésilien se remet d’une blessure à la cheville, qui ne lui permettrait pas de disputer les huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, il en profite et passe son temps de convalescence dans sa nouvelle acquisition dans le quartier résidentiel d’Alphaville à San Paul.

Ney avait déjà un manoir géant à Rio de Janeiro

L’imposante nouvelle propriété de Neymar à São Paulo lui a coûté 3,39 millions de dollars, un chiffre inférieur à ce que perçoit la figure du PSG. Avec cet achat, le Brésilien ajoute sa deuxième propriété dans son Brésil natal, il possédait déjà un manoir à Rio de Janeiro.

Quels autres biens de luxe Neymar a-t-il en sa possession ?

Neymar, en plus d’être un grand footballeur, pourrait être classé parmi les millionnaires excentriques. Le joueur brésilien a une collection de voitures de luxe dans son garage, un manoir de 6 265 mètres à Rio de Janeiro, une couverture en or pur pour son téléphone portable, de multiples bijoux, un yacht et peut-être le plus bizarre : un hélicoptère tracé. thème pour aller aux séances d’entraînement de l’équipe nationale brésilienne.