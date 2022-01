L’image de Cristiano Ronaldo qui rend Georgina encore plus amoureuse

La famille de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo est l’une des plus célèbres au monde. L’ancien joueur de Barcelone a conquis le cœur de presque tout le monde et les a sensibilisés à chaque mouvement de leur partenaire ou de leurs enfants.

Mais depuis que la famille des Argentins a atteint cinq membres, ce sont les trois enfants qui ont captivé les followers avec leurs occurrences. Surtout Mateo, le frère du milieu qui vise à être le révélé de Messi.

L’aîné des trois, Thiago Messi , est celui qui ressemble le plus à son père en termes de personnalité. Timide, réservé et de bonne humeur, Leo lui-même a dit un jour qu’ils se ressemblaient beaucoup dans une interview.

Puis Mateo est entré dans la vie de Leo et Antonela, le plus espiègle des trois et que l’Argentine a décrit comme le seul qui parvient à la sortir de ses cheveux lorsqu’elle lui a dédié quelques mots pour son anniversaire. Cependant, Mateo est celui qui fait rire tous les Messi et invités.

Enfin, en 2018, le dernier fils d’Anto et Leo est né, Ciro Messi Roccuzzo, le seul des trois qui porte le nom de famille de sa mère dans le document.

À seulement trois ans, il s’impose comme le plus doux des trois, même s’il peut encore développer une personnalité qui surprend le monde. La vérité est que dans toutes les occasions où Messi a été vu en public, Antonela parvient à les garder immobiles et silencieux.

Aux adieux de Lionel à Barcelone et même à la remise des Ballons d’Or, quelle sera la technique secrète de l’Argentin ?

Le spectacle de Matthew Messi

L’ enfant du milieu de Leo et Antonela a retenu toute l’attention en étant très récurrent tant dans la vie publique que privée.

Ainsi, les fans du monde entier ont rassemblé les moments les plus épiques de Mateo Messi et les ont téléchargés sur les réseaux