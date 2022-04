Lilian Thuram avoue : «Quand on perd, on la conçoit et la vie continue. Que la FIFA…»

Djamel Belmadi n’a toujours pas oublié l’élimination de l’Algérie au barrage pour la Coupe du Monde 2022 par le Cameroun. Dans une interview exclusive accordée à FAF TV, le média officiel de la fédération algérienne de football, le technicien des Verts a remis une couche sur l’arbitre gambien Bakary Gassama.

«On ne laissera plus jamais 2/3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café comme si de rien n’était…», a déclaré Djamel Belmadi avant de continuer avec ce qu’il a eu comme échange avec le Gambien Bakary Gassama quand ils se sont rencontrés l’aéroport après le match.

«J‘ai pris l’avion, je l’ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais. Nous, quand on va en Afrique, on a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer.

Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. Si Dieu le veut, qu’on revive encore de nouvelles émotions positives. Les joueurs je les félicite, mais on devra faire beaucoup mieux. Tout le monde. Moi, le staff et c’est ce qu’on va faire.», a déclaré Belmadi.