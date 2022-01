Lil Wayne : le rappeur américain dit qu’il a besoin d’une «femme»

La vie romantique de Lil Wayne continue d’être entourée de mystère. En avril 2021, il a suggéré qu’il avait épousé le mannequin grande taille Denise Bidot avec un tweet qui disait :

«L’homme le plus heureux du monde ! Aujourd’hui est le début de notre éternité. Toujours?? Pour toujours et à jamais?? POUR TOUJOURS ET À JAMAIS!!! Les Carter.

Mais dans une interview avec Nicki Minaj en juillet suivant, Lil Wayne a affirmé qu’il faisait simplement référence au groupe de ses fils, disant à Nicki : «Je ne me suis pas marié. J’ai dit ‘The Carters’, et ma fille, c’est mes putains de fils, c’est le petit nom de leur petit groupe.

Ajoutant encore plus de confusion au statut relationnel de Wayne, le rappeur multi-platine a publié le Bat Signal pour un conjoint. Vendredi (28 janvier), l’artiste typiquement insaisissable a tweeté : « J’ai besoin d’une femme, je deviens trop riche. Stfu.

Certaines personnes étaient naturellement confuses par les sentiments de Lil Wayne et se demandaient ce qui était arrivé à sa relation avec Bidot. Aucune des deux parties n’a confirmé de séparation, mais Bidot n’a pas partagé de photo de Weezy depuis septembre 2021, alors qu’ils fêtaient son 39e anniversaire.

«Joyeux anniversaire à mon humain préféré sur cette planète ou sur n’importe quelle planète», écrivait-elle à l’époque. «Tu as été mon professeur, mon ami et le plus grand amour de ma vie. Bravo à vous @liltunechi. Tu es vraiment la chèvre. (ps- ce sont de vieilles photos mais son sourire ici).

Lil Wayne a une longue histoire de rencontres, à commencer par son premier amour Toya Johnson qui a rencontré Wayne, 13 ans, à la Nouvelle-Orléans quand elle avait 12 ans.

Elle est tombée enceinte de leur fille Reginae Carter deux ans plus tard. À cette époque, Wayne avait déjà signé avec Cash Money Records et plongé tête première dans sa carrière dans le but de soutenir son enfant.

Johnson et Wayne se sont finalement mariés en 2004, mais selon Heavy, Johnson ne pouvait pas gérer son style de vie de célébrité qui accompagnait d’autres femmes.

«Wayne est le type qui aime avoir son gâteau et le manger aussi», a-t-elle déclaré. «Nous étions donc ensemble, mais cela ne l’a pas empêché de faire ce qu’il avait à faire et je n’étais pas content de cela. Une personne ne peut en supporter qu’une certaine quantité.

Le couple a finalement divorcé en 2006 mais reste de bons amis. Wayne a également eu des relations amoureuses avec Christina Milian, Trina, Lauren London (avec qui il a un fils) et Keri Hilson, entre autres.