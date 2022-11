Ligue Europa Conférence : 600 supporters niçois à Cologne malgré les graves incidents de l’aller

C’est l’un des objectifs les plus importants de l’équipe merengue, mais selon les médias locaux, rien ne serait bon marché

Jude Bellingham est dans le viseur de tous les grands d’Europe. Le milieu de terrain de Birmingham brille chaque semaine avec le Borussia Dortmund et depuis la fin de l’été européen il y a des rumeurs le liant au Real Madrid, Liverpool et consorts.

Pour l’instant, la cible principale pour le signer est l’équipe des Merengue, mais ils devraient débourser une vraie fortune pour l’emmener.

Milieu de terrain prometteur dès son plus jeune âge, cette saison 2022-23 a été un bond en avant pour Jude Bellingham . Joueur incontournable du Borussia Dortmund, l’Anglais est devenu le troisième adolescent à marquer lors de quatre matches de Ligue des champions consécutifs après Erling Haaland en 2019 et Kylian Mbappe en 2017, mais en le faisant depuis le milieu de terrain.

Avec des précédents comme celui-ci, on comprend pourquoi le Real Madrid le cherche pour remplacer Luka Modric, mais le médium allemand Bild soutient que le Borussia Dortmund n’écoutera pas les offres en dessous de 150 millions d’euros.

Ce serait le chiffre magique par lequel le club allemand se séparerait du joueur, qu’il a ajouté à son effectif en 2020 pour environ 25 millions.

Une signature de cette taille ferait de lui le milieu de terrain le plus cher de l’histoire, dépassant les 105 millions que Manchester United a payés en 2016 pour Paul Pogba.

D’autre part, si la passe était faite avant juin de l’année prochaine, Bellingham (à 19 ans) deviendrait également le deuxième adolescent le plus cher de l’histoire, dépassant les 127 millions que l’Atlético de Madrid a payés pour João Félix en 2019 et derrière seulement Kylian Mbappé.

Jusqu’à présent cette saison, Jude Bellingham a 9 buts et 2 passes décisives en 19 matchs pour le Borussia Dortmund. De plus, sa contribution peut être vue partout sur le terrain, où il a complété 177 des 216 passes, avec une précision de 81,94% et créant cinq occasions, tandis que dans la section défensive, il a 8 récupérations, 9 interceptions, 4 dégagements et 2 dégagements. C’est un joueur total, et c’est pourquoi le Real Madrid le recherche.