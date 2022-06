Ligue des nations :  «Il n’y a jamais de bon moment pour connaître la défaite. Il faut que…», Lloris

La France a chuté face au Danemark (2-1) pour l’ouverture de la nouvelle édition de la Ligue des nations. Un revers qui ne doit pas être inutile à l’approche du Mondial au Qatar.

Après la défaite de la France contre le Danemark au Stade de France, ce vendredi soir, Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, a réagi aux micros de M6 :

«Il n’y a jamais de bon moment pour connaître la défaite. Il faut que ça nous serve. On va continuer à travailler, le chemin est encore long jusqu’à la Coupe du monde mais également dans cette nouvelle compétition qui démarre.

Il y a un match lundi. On va aller chercher les points là-bas. Le regret qu’on peut avoir c’est qu’à 1-0 on a quelques situations où on a échoué à mettre un deuxième (but, NDLR). Au final on en concède un et je crois qu’à la fin si on ne peut pas le gagner, il ne faut pas le perdre».

Avec AFP