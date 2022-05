Ligue des Champions : Liverpool demande l’ouverture d’une enquête !

Le footballeur brésilien officialise son départ du club blanc après avoir remporté le quatorzième. Marcelo est devenu le footballeur avec le plus de titres de l’histoire du Real Madrid (25), dépassant ainsi Paco Gento.

Après la célébration de l’équipe blanche au Stade de France, l’ailier brésilien s’est présenté devant les médias où il a montré son émotion face au cap franchi et annoncé officiellement qu’il ne continuerait pas la saison prochaine au Santiago Bernabéu.

«C’est une émotion incroyable car, comme je l’ai déjà dit, c’était mon dernier match avec le Real Madrid.

Je quitte le Real Madrid et je quitte ce club avec une Ligue des champions, étant le joueur avec le plus de titres dans l’histoire du plus grand club au monde et la plus réussie, c’est une joie immense.

Ce n’est pas une journée triste, c’est une joie. Nous vivons ici depuis de nombreuses années, de nombreuses nuits magiques au Bernabéu et une fierté pour ma famille.»

Bien qu’il veuille continuer au club blanc, Marcelo a voulu souligner les bons moments qu’il a passés avec le Real Madrid et n’a montré aucune tristesse.

«Les choses sont discutées et nous avons décidé que c’était le meilleur. Je pense que j’ai fait tout ce que j’avais à faire au club et le reste des choses dont nous avons discuté en privé. C’est ainsi que nous avons décidé.

Je resterais dans Le Real Madrid, mais nous savons que vous ne pouvez pas. Le Real Madrid est un très grand club et j’ai eu la chance de passer 15 ans et demi dans le meilleur club du monde et de jouer au plus haut niveau. J’ai fait tout ce que j’avais à faire».

Enfin, le Brésilien est revenu sur ses premières années à Chamartín pour faire une autocritique, même s’il précise que j’ai toujours confiance qu’il soulèverait des titres.

«Il me reste beaucoup de choses, beaucoup d’histoires, beaucoup de joueurs que j’ai joué avec… Au début je me voyais comme si j’étais déjà mature.

Maintenant je vois les gamins qui arrivent et je vois que j’avais encore besoin de “street”. Je ne pensais pas que j’allais réussir tout ce que j’ai atteint. Mais que j’allais écrire l’histoire avec le Real Madrid, oui. C’était très clair pour moi.»