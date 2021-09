Ligue des Champions : «Le VAR l’a sifflé et il fallait en profiter», Ivan Rakitic

Le milieu de terrain croate, qui a marqué le penalty qui a empêché la défaite de Séville, reconnaît qu’il aurait été dangereux de perdre contre Wolfsburg

Ivan Rakitic, protagoniste du match nul de Séville contre Wolfsburg en Allemagne en convertissant le penalty qui a évité la première défaite de la saison aux hommes de Lopetegui, a valorisé le point ajouté sur un terrain difficile et a avoué que l’équipe a baissé son niveau de performance.

«Le jeu est compliqué pour nous par nos erreurs. Il nous fallait un peu plus de calme, de confiance, le temps nécessaire pour attaquer… Sur le premier jeu de la seconde mi-temps ils passent devant et c’est dommage. Maintenant, nous devons continuer à travailler, continuer et faire confiance à cette équipe», a déclaré le milieu de terrain croate.

Le buteur du but de Séville contre Salzbourg le premier jour et à Wolfsbourg le deuxième, tous deux aux tirs au but, s’est montré heureux et a commenté le jeu des pénalités.

«Le VAR est allé le voir. Je ne l’ai pas vu et je ne peux pas commenter. Il l’a sifflé et il fallait en profiter. J’étais confiant, je savais que j’allais rentrer à l’intérieur. Nous rapportons quelque chose à la maison», a-t-il déclaré.

Rakitic a également reconnu qu’il aurait été dangereux de perdre en Allemagne. «Nous devons commencer à gagner. Il faut gagner des matchs à domicile», a-t-il prévenu des prochains matchs contre Lille.