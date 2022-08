Ligue des Champions : le tirage au sort complet de la phase de poules

L’Américaine, très proche de la retraite, sera opposée à la 80e joueuse mondiale pour son entrée en lice à New York.

L’Américaine Serena Williams affrontera la Monténégrine Danka Kovinic (80e) au 1er tour de l’US Open, qui pourrait être son dernier tournoi avant de prendre sa retraite, selon le tirage au sort effectué jeudi à New York.

L’affiche pourrait être délicate pour la légende du tennis, sacrée six fois à Flushing Meadows, face à une joueuse qui a passé cette saison deux tours à l’Open d’Australie – battant au passage la lauréate du dernier US Open, la Britannique Emma Raducanu – et à Roland-Garros.

Si l’Américaine de 40 ans, classée 410e mondiale, se qualifie, elle pourrait ensuite croiser l’Estonienne Anett Kontaveit, 2e joueuse mondiale.

