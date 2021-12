Ligue des Champions : le Real favori face au PSG selon un joueur parisien

Alors qu’il semblait que le match nul contre Séville serait un mauvais résultat pour Barcelone, une nouvelle défaite pour l’Atlético lui a donné vie pour pouvoir se rapprocher dans la course à la qualification pour la prochaine édition de l’UEFA Champions League et garantir d’importants le revenu. L’équipe de Xavi s’est rapprochée de deux unités, malgré sa mauvaise saison.

Il semble incroyable que deux équipes qui, au cours de la dernière décennie, se sont habituées à se battre pour les compétitions les plus importantes, telles que le l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, se battent pouce par pouce et date par date pour la dernière étape qui mène à se qualifier pour la prochaine édition de l’UEFA Champions League. Mais la saison des équipes de Diego Simeone et Xavier Hernández laisse place à cela, au moins jusqu’à ce qu’ils puissent à nouveau être poursuivis.

Bien que pour les Colchoneros les perspectives soient un peu plus encourageantes, puisqu’ils sont toujours dans l’édition actuelle de la compétition de clubs la plus importante au monde, on ne peut pas faire confiance aux rojiblancos et moins dans un panorama dans lequel ils ont cousu leur quatrième défaite consécutive en championnat.

Avec le budget de l’Atlético Madrid, ce serait un véritable échec de ne pas pouvoir figurer dans le top quatre du championnat espagnol de première division.

Du côté de Barcelone, ils tentent de se remettre d’un mauvais début de saison, l’un des pires de mémoire récente. Déjà sortie de l’actuelle UEFA Champions League et bannie de l’UEFA Europa League, l’équipe de Xavi Hernández cherche à se réfugier dans la litière des jeunes valeurs pour tenter une remontée en Liga.

Il a cumulé 2 victoires et deux nuls lors des derniers matches de championnat et a remis 8 unités à un Atlético qui le mène toujours par deux dans la lutte pour atteindre les 20 millions d’euros que l’organisation prévoit pour atteindre la Terre Promise.

Contre qui l’Atlético Madrid joue-t-il le huitième de Ligue des Champions et contre qui Barcelone joue-t-il la Ligue Europa ?

Le tirage au sort controversé de l’UEFA pour son tournoi le plus important a placé l’Atletico Madrid sur la même voie que Manchester United. Le match aller des huitièmes de finale aura lieu au Metropolitano, le 23 février, et la revanche à Old Trafford aura lieu le 15 mars.

Pendant ce temps, Barcelone affrontera le toujours dangereux Napoli pour la Ligue Europa. Le match aller aura lieu au Camp Nou le 17 février. En attendant, le retour se fera au stade Diego Armando Maradona, le 24 février.