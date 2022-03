Ligue des Champions : le PSG sera privé d’un joueur important face au Real Madrid

La star portugaise devrait être sur le banc, ou pire encore absent du groupe, pour le déplacement de son équipe à l’Etihad Stadium afin d’y affronter les Skyblues pour le compte de la 28e levée de Premier League.

Selon les informations du tabloïd anglais The Mirror, Ralf Rangnick, le coach de Manchester United, n’a pas inclus le quintuple Ballon d’Or dans le groupe concerné par la mise au vert.

En grande difficulté depuis le début de l’année, l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin serait contraint de laisser sa place de titulaire pour ce match capital.

Et quoi de mieux pour illustrer la méforme du Portugais que ses statistiques peu reluisantes durant les derniers mois. Cristiano Ronaldo n’a inscrit qu’un seul et unique but et n’a offert aucune passe décisive en 2022 en Premier League.