Ligue des Champions : le PSG avertit la Juventus et ses adversaires

Après le tirage au sort de la Ligue des champions, qui a mis Benfica, la Juventus et le Maccabi Haïfa dans le même groupe que le PSG, le président du club français Nasser Al-Khellaifi a averti ses adversaires.

Le président a affirmé que cette saison le Paris Saint-Germain montre une attitude différente, ils sont plus unis et donnent 200 pour cent sur tous les jeux. «La Ligue des champions est la meilleure compétition au monde et nous sommes très heureux d’y être. Tout le monde veut jouer cette compétition parce que c’est magnifique. On sent déjà des changements dans l’attitude de l’équipe, dans le style de jeu et on joue du bon football«, a prévenu le président du PSG, dans des déclarations à L’Équipe .

Nasser Al-Khelaifi a promis l’engagement maximal de ses joueurs pour atteindre les objectifs souhaités : «Cette saison, à chaque entraînement, à chaque match, nous nous donnons à 200 %. Je ne sais pas où nous allons, mais nous voulons aller le plus haut possible. Notre nouvelle équipe d’entraîneurs fait du bon travail grâce à l’engagement de tous et au soutien des partisans. Nous avons une excellente dynamique et cela aidera l’équipe à avoir plus confiance dans les matches de la Ligue des champions».