Ligue des champions : «Le plus important était de se qualifier», juge Marquinhos

Marquinhos (défenseur et capitaine du Paris SG, après la défaite 2-1 contre Manchester City et la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, au micro de Canal+):

«City est une équipe qui contrôle le match, qui joue d’un côté à l’autre, qui nous fait basculer… On a essayé de bien défendre et d’avoir le ballon le plus possible mais c’était vraiment difficile contre cette équipe qui presse haut, qui joue compact. On a eu des occasions, on n’a pas su concrétiser. On a pris des buts où on pouvait faire mieux, ce sont des détails qui font la différence. (Sur la qualification comme deuxième et le tirage moins protégé pour les huitièmes) On s’en moque un peu parce que le plus important c’était de se qualifier. Des fois, on est qualifié comme premier et on affronte des équipes qui sont costauds, des fois il y a des deuxièmes qui le sont moins… C’est un sport collectif, un sport de l’instant, il faut savoir jouer avec les armes que tu as et on va travailler pour ça. Il faut travailler sur les détails, on peut améliorer ça, défensivement surtout. On sait qu’on a une force offensive importante. L’aspect défensif c’est un travail collectif, tout le monde doit faire mieux pour qu’on prenne moins de buts, et devant on marquera parce qu’on a une belle force en attaque.»