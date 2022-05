Ligue des Champions : le message de FC Barcelone après le 14e titre de champion du Real Madrid

FC Barcelone a félicité le Real Madrid pour avoir remporté la quatorzième Ligue des champions de son histoire à Paris, après avoir battu Liverpool 0-1 dans un match dans lequel Courtois a été nommé l’homme du match et a été résolu avec un but de Vinicius.

«Nous félicitons le Real Madrid pour le titre remporté ce soir au Stade de France», a déclaré Barcelone sur ses réseaux sociaux.

Felicidades al Real Madrid por el título de @ChampionsLeague conseguido esta noche en el Stade de France. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 28, 2022

Le FC Barcelone clôture la saison sans titres et avec un sentiment étrange. L’arrivée de Xavi sur le banc a sans aucun doute enthousiasmé le club barcelonais, mais la fin de saison, avec les défaites contre Cadix, Rayo Vallecano et Villarreal a laissé ce goût amer et la réprimande du président Joan Laporta.

Dans cette Ligue des champions, Barcelone a été éliminé en phase de groupes pour la première fois depuis 2002. Le Bayern Munich et Benfica étaient devant. Il devait disputer la Ligue Europa, mais n’a pas réussi à dépasser l’Eintracht Francfort en quart de finale.