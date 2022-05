Ligue des Champions : le coup d’envoi Liverpool – Real Madrid encore retardé !

Liverpool et le Real Madrid se battront ce samedi, à partir de 21h00, pour occuper le trône tant convoité du football continental. Les rouges et les meringues tenteront d’élever respectivement leurs septième et quatorzième Champions. Ce sera un match avec beaucoup d’enjeux, pas seulement sur le plan sportif.

Les économies des deux participants à la finale de la plus haute compétition européenne pourraient recevoir une joie sous la forme d’un revenu de 4,5 millions d’euros, l’argent budgétisé par l’UEFA pour le champion du tournoi.

En tenant compte de ce chiffre, combien gagne le champion d’une édition de la saison des Champions ? L’organisme présidé par Aleksander Ceferin a publié les récompenses financières de son concours vedette au début du cours.

Tout d’abord, il convient de noter que Liverpool et le Real Madrid ont levé, jusqu’à présent, un total de 63,84 millions d’euros pour atteindre la finale.

Ce montant se répartit en 15,64 millions pour participer à la phase de poules, 9,6 pour la terminer parmi les deux premiers classés, 10,6 ‘kilos’ pour vaincre le huitième, 12,5 pour faire de même avec le quatrième et, enfin, 15,5 pour sceller son présence dans le match pour le titre.

Il est également important de noter que les victoires et les nuls en phase de groupes sont également rémunérés : 2,8 millions dans le cas du premier et 930 000 euros dans le cas du second.

Liverpool a remporté les six matchs, pour lesquels il a accumulé 16,8 millions ; Madrid, en revanche, a remporté cinq matchs et en a perdu un ( 14 ‘kilos’ ).

Les chiffres totaux sont approximatifs, puisque l’argent non distribué des tirages au sort de la phase de poules (930 000 euros par duel sans vainqueur) est regroupé et réparti entre tous les clubs selon des montants proportionnels à leur nombre de victoires.

Compte tenu de tous ces problèmes, Liverpool a gagné 80,64 millions jusqu’à présent pour sa grande participation à la Ligue des champions 2021/22, tandis que le Real Madrid peut également être très satisfait (77,84).

L’équipe qui soulèvera le titre ce soir au Stade de France, au-delà du privilège et de la réputation d’être considérée comme la meilleure du continent, ajoutera 4,5 millions à tous ces comptes – le prix financier du trophée, comme nous l’avons dit – en plus des 3,5 ‘kilos’ qu’impliquera une qualification pour la Supercoupe d’Europe.