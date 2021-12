Ligue des Champions : la réaction de Xavi après l’élimination du Barça

Le FC Barcelone ne disputera pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dominé mercredi soir par le Bayern Munich à l’Allianz Arena (0-3), le club catalan est éliminé dès la phase de poules.

Troisièmes du groupe E, les Blaugrana échouent à un point du Benfica Lisbonne, qualifié avec une victoire contre le Dynamo Kiev (2-0). Sorti avant les huitièmes de finale de la C1 pour la première fois depuis l’édition 2000-2001, le Barça devra se contenter de la Ligue Europa.

En conférence de presse, l’entraîneur Xavi n’a pas masqué sa détresse après ce cuisant fiasco. «On voulait continuer l’aventure en Ligue des champions, en s’imposant ici et en se qualifiant. On a été rattrapés par la réalité, on n’était pas au niveau du Bayern Munich. C’est une triste réalité, mais c’est le cas. Il faudra l’affronter et se remettre à travailler en vue des autres compétitions. C’est un nouveau défi où il va falloir se montrer revanchard pour redonner de la fierté aux fans du Barça et remettre l’équipe là où elle le mérite, ce n’est pas en Ligue Europa. C’est notre quotidien désormais. Il faut y faire face, jouer et essayer de gagner. Il n’y a pas d’autre alternative. On va devoir en faire plus, avec de l’exigence et de l’amour-propre. Il manque beaucoup de choses à ce groupe et c’est sur quoi il va falloir insister»