Ligue des Champions : la réaction de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid

Diego Pablo Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a analysé le triomphe de son équipe face à l’AC Milan à San Siro. C’était avec la souffrance. Avec beaucoup de souffrance.

«Sûrement les fans ont passé un meilleur moment que nous», ironise-t-il dans son apparition devant les caméras de MoviStar, avant de juger que «la victoire a été gérée de cette façon parce qu’elle a été recherchée».

«A la fin du match, l’équipe était très bonne à cause de son courage, à cause de la recherche qu’elle avait à tout moment pour attaquer beaucoup plus librement car nous en avions un de plus. Mais lors du match précédent, il y en a eu un autre, onze contre onze dans lequel Milan était bien mieux avec nous, avec plus de rythme, plus de dynamique, ils ont trouvé le but, on n’a pas pu reconstruire le jeu ni attaquer… On n’avait pas la personnalité de jouer cette partie du jeu, onze contre onze. Quand ils se sont retrouvés avec un de moins, le jeu a changé. À la fin, nous avons eu une des volées de Suárez mais pas grand-chose d’autre», a-t-il analysé.

À propos de la seconde mi-temps, a-t-il expliqué. «Avec un de moins, ils se sont bien regroupés, ont bien défendu, on a tout essayé pour voir si on pouvait trouver le match nul, le but. Nous savions que c’était un match très important dans un groupe dans lequel, comme on peut le voir, ce sera très difficile», a-t-il déclaré.

Il a également évoqué le premier but de Griezmann. «Très content pour lui. Superbe but d’un joueur extraordinaire comme lui. On a besoin de lui et on va l’exiger de lui comme il le sait depuis son arrivée», a commenté le coach, qui a précisé qu’il s’était embrassé non seulement avec Griezmann mais «avec tous les garçons» parce que «en seconde mi-temps on a essayé de donnez-lui de la vitesse dans tous les sens du jeu, pour mettre des joueurs importants».

«Plusieurs fois, ils se demandent s’ils peuvent tous jouer ensemble. Bon, ils ont tous joué ensemble, il y avait Joao, Lemar, Correa, De Paul, Griezmann, Suárez … Ils ont tous pu bien coïncider et nous avons gagné un match qui était très très important», a déclaré l’Argentin.

Message aux joueurs

«Je crois en mes footballeurs. Je sais que nous avons une très bonne équipe. Évidemment, nous n’avons toujours pas réussi à avoir une régularité dans le jeu. Nous avons essayé de différentes manières, en donnant des minutes à presque tout le monde… mais nous devons trouver ce qui fait de nous le meilleur en tant qu’équipe», a-t-il expliqué.

«Le premier, c’est moi, mais ils doivent savoir que le temps pendant lequel ils sont sur le terrain peut être décisif car ils sont très bons», a-t-il conclu à ce sujet.