Ligue des Champions : la liste des 32 équipes qualifiées

Trois mois avant le début de la Coupe du Monde de football, le Qatar aurait expulsé des travailleurs étrangers après une manifestation pour des salaires impayés, d’après une ONG britannique.

A l’approche du lancement de sa Coupe du monde, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain, le Qatar est, une nouvelle fois, accusé de violation des droits de l’Homme.

A en croire Equidem, une ONG britannique, l’émirat a expulsé plusieurs dizaines de travailleurs étrangers ayant organisé une manifestation pour réclamer leurs salaires impayés, parfois depuis plus de sept mois.

«Nous avons parlé à des travailleurs ayant manifesté et à l’un d’eux qui a été expulsé vers le Népal. Nous avons confirmé qu’il était rentré chez lui, et que d’autres du Népal, du Bangladesh, d’Inde, d’Égypte et des Philippines ont également été expulsés», a expliqué le directeur exécutif d’Equidem, Mustafa Qadri.

Le Qatar nie toute expulsion

De leur côté, les autorités qatariennes ont confirmé la détention de manifestants, refusant toutefois de révéler si certains d’entre-eux ont été expulsé.

«Un certain nombre de manifestants avaient été arrêtés pour avoir enfreint les lois sur la sécurité publique. Une minorité de personnes qui n’ont pas manifesté de manière pacifique et ont agi en violation des lois sur la sécurité publique risquent l’expulsion sur ordre de la justice», s’est ainsi défendu le gouvernement du pays, sans donner plus de détails.