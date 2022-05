Ligue des champions : Emmanuel Macron présent au match Liverpool – Real Madrid ? la réponse !

Florentino Pérez ne comprend rien. Et c’est qu’une superstar mondiale a dit non jusqu’à trois fois au Real Madrid. Qui ne voudrait pas jouer pour l’équipe espagnole ?

Considéré comme le meilleur club du monde par tous ceux qui sont passés par là et de nombreux autres footballeurs, le Real Madrid est une attraction absolue, une tentation à laquelle il est presque impossible de dire non.

Pourtant, il y a un footballeur qui a évité le club merengue dans un triplé de fois : Kevin de Bruyne. Eh oui, le Belge qui se fait remarquer à Manchester City a refusé de porter le maillot blanc

De Bruyne, qui a émergé pour tout le monde à Genk en Belgique et a déménagé à Chelsea en Angleterre à l’âge de 21 ans, n’a commencé que récemment à réussir au VfL Wolfsburg en Bundesliga, entre 2013 et 2015.

C’est là que City a décidé de le signer, payer la somme impressionnante de 75 millions d’euros. A cette époque, juillet et août 2015, c’était le «premier non» au Real Madrid. Los Blancos étaient l’une des parties intéressées, mais cela ne s’est pas produit.

Le deuxième rejet a eu lieu il y a deux ans, en 2020 : le Real Madrid s’est à nouveau intéressé et a pris un contact direct : «Le représentant de De Bruyne a rencontré José Ángel Sánchez il y a deux saisons pour discuter de l’arrivée du joueur au Real Madrid et il n’est pas sorti. Je Je ne connais pas les raisons, mais c’est pourquoi je pense qu’il ne viendra plus.» Incroyable mais réel. Et le troisième manquait toujours à l’appel (et n’était pas expiré).

La troisième tentative ratée a eu lieu sur le marché de juillet et août 2021, le passé. Le Real Madrid, conscient que l’affaire Mbappé ne se ferait pas, voulait le faire avec une superstar oui ou oui et ils ont opté pour De Bruyne encore et encore ont reçu un non pour une réponse.

De Bruyne est plus qu’à l’aise dans l’équipe Citizen sous Guardiola, bien qu’il reconnaisse la grandeur des Espagnols : «Le Real Madrid est l’un des meilleurs au monde, tout le monde veut voir ce match» avait-il déclaré avant les matchs pendant un an. les demi-finales de la Ligue des champions. Y aura-t-il une quatrième fois ?