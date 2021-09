Ligue des Champions : ce qu’a dit Casemiro après la défaite du Real Madrid

Le Brésilien Carlos Henrique Casemiro, milieu de terrain du Real Madrid, a assuré que, malgré la surprenante défaite contre le shérif Tiraspol (1-2) au Santiago Bernabéu, ils ont fait «du bon travail» mais que ne pas gagner est dû à «des choses de football» contre un rival qui» a tiré deux fois ” «et a marqué» deux buts.

«C’est le foot. Une équipe qui tire plus de 20 fois au but et qui joue bien et une autre qui vient avec un objectif très clair de défendre… ils ont tiré deux fois et ont marqué deux buts ; ce sont des trucs de football. Nous devons avoir plus d’attention défensivement. Il y a plusieurs façons de perdre un match et dans le match d’aujourd’hui, nous avons fait du bon travail. Leur gardien a fait de nombreux arrêts et il faut les féliciter car ils ont tiré deux fois et marqué deux buts», a-t-il analysé dans Movistar+ après le match.

«Nous avons bien commencé et nous avons bien contrôlé le match, en ayant un contrôle total sur le match. Nous avons eu des occasions de prendre l’avantage, mais ils ont marqué un beau but à la fin. Plusieurs fois dans le football il faut gagner, mais cette année on a déjà joué quelques mauvais matchs et on a gagné, mais celui-là on contrôle beaucoup le jeu, mais si tu n’es pas efficace devant ça te fait mal derrière», a-t-il poursuivi.

Un Casemiro qui n’a pas voulu dramatiser après la défaite : «Dans ce club l’exigence est de toujours gagner. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie et que nous faisons du bon travail. Nous sommes premiers du championnat, avec des opportunités pour entrer dans le deuxième tour de la Ligue des champions … Ce n’est pas comme ça que ça commence, c’est comme ça que ça se termine», a-t-il conclu.