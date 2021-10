Ligue 1 : «Aujourd’hui, le PSG n’est pas…», Zlatan Ibrahimovic frappe fort

À quelques jours du match contre Dynamo Kiev, le FC Barcelone reçoit le retour de trois de ses jeunes joueurs à l’entraînement de ce matin.

Après le match nul (1-1) à domicile contre Alaves, comptant pour la Liga, Barcelone se rend ce mardi à Kiev pour le 4e tour de la Ligue des champions.

Les milieux de terrain Frenkie De Jong, Sergi Roberto et le jeune attaquant Ansu Fati, absents du match de samedi pour cause de blessure, ont repris l’entraînement ce matin et pourraient être utilisés dans le match décisif pour les aspirations du club dans la compétition.