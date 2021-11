Liga : petite victoire d’entrée pour Xavi, Barça retrouve le souffle

Pour le compte de la 12e journée du championnat anglais, les Reds de Jürgen Klopp ont torpillé les Londoniens d’Arsenal (4-0).

Liverpool s’est offert un spectacle par des buts inscrits par Sadio Mané (39e), Diego Jota (52e), Mohamed Salah (73e) et Minamino (77e).

Tout au long du match, Arsenal n’a pas pu trouver le chemin des filets. Cette victoire permet à Liverpool de se rapprocher de Chelsea avec 25 points occupant la 2e place. Arsenal quant à lui revient à 5e position avec 20 points.

A 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 performance from the Reds at Anfield ❤ pic.twitter.com/R6z5OGdngT

— Liverpool FC (@LFC) November 20, 2021