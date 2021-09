Liga : le Real Madrid revient en tête du classement (photo)

Le drame dans le club du PSG concerne l’entraîneur-chef Mauricio Pochettino remplaçant Lionel Messi et l’Argentin montrant son mécontentement en snobant la poignée de main de son manager.

Lionel Messi et Mauricio Pochettino ont créé une atmosphère controversée autour du PSG après leur remplacement et cela continue de générer plus d’informations dans les médias.

Beaucoup demandent si Pochettino avait raison de remplacer Messi, d’autres demandent si Messi avait raison de snober la poignée de main de Pochettino. Il générerait également des troubles dans le club.

Qu’a dit Pochettino ?

Pochettino a défendu ses actions comme un signe d’inquiétude pour la forme physique de Messi et a également minimisé le camouflet de la poignée de main et a déclaré que Messi lui avait dit qu’il allait bien et que c’était une situation normale pour lui d’être remplacé.

«Tout le monde sait que nous avons de grands joueurs dans l’équipe. Nous avons une équipe très riche de 35 joueurs. Ensuite, nous devons faire des choix. Avec les 11 qui doivent commencer. Et puis nous devons prendre des décisions pendant le match. Parfois, ces choix paient et parfois ils ne le font pas. Mais c’est pourquoi nous nous tenons devant le banc en train de réfléchir à ce qu’il faut faire. Et aux décisions que vous devez prendre, que les choses se passent bien ou non. Que cela vous plaise ou non.»

Messi est blessé, Pochettino a raison

Le PSG a annoncé plus tôt dans la journée que Lionel Messi a souffert d’une blessure au genou gauche et manquera son prochain match contre Metz et pourrait manquer plus de matchs. La blessure de Lionel Messi peu de temps après l’incident a justifié la décision de Mauricio Pochettino de remplacer l’Argentin.

«Lionel Messi, qui a reçu un coup au genou gauche contre Lyon, a subi mardi matin une IRM qui a confirmé des signes d’ecchymose de l’os. Un examen de suivi sera effectué dans 48 heures» selon le communiqué du club.

Que se serait-il passé si Messi n’avait pas été retiré ?

Le championnat de France est connu pour son physique et Lionel Messi sera la cible de fautes et risque de subir de nombreuses blessures en Ligue 1.

Il avait été renversé à plusieurs reprises dans le match avant d’être limogé. S’il n’avait pas été remplacé dans le match, la blessure aurait pu être grave et l’exclure plus longtemps.

Messi a-t-il eu raison de snober la poignée de main de Pochettino ?

Non, il n’est pas professionnel pour un joueur de manquer de respect à son entraîneur. Peu importe la situation qui s’est produite et la conversation qu’ils ont eue, c’était mal de snober sa poignée de main. Les clubs prennent des mesures disciplinaires contre les joueurs pour de tels actes.