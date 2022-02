Liga : le FC Séville et Osasuna s’accrochent

Séville a fait match nul et vierge lors de la visite à Osasuna, lors d’un match de la 23e journée du championnat d’Espagne. C’était le troisième match nul consécutif pour l’équipe de Julen Lopetegui.

Malgré la plus grande supériorité en termes statistiques, l’équipe andalouse a fini par montrer une erreur devant le but et n’a pas laissé le nul. Rakitic (90+3′) a eu une occasion en or entre les mains, mais a vu Herrera tenir le penalty.

Avec ce résultat, Séville est à la deuxième place avec 47 points, trois derrière le leader du Real Madrid (il affrontera Grenade). Osasuna est à la 12e place, avec 29.