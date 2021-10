Liga : Javier Tebas prévient que la crise institutionnelle est plus inquiétante que la crise économique à Barcelone

Les plans de Josep María Bartomeu pour faire Espai Barça, loin du coût réel du changement de la maison Culés.

L’économie du FC Barcelone s’est révélée comme jamais auparavant. Ferran Reverter a expliqué en plus d’une heure et demie les difficultés que rencontre le club pour joindre les deux bouts, payer ses ouvriers et assumer des frais comme l’ouverture de son terrain.

C’est justement ce dernier qui a beaucoup inquiété les Culés, puisque les chiffres ne laissent pas penser que l’Espai Barça est loin d’être bon marché. 1 300 millions de dettes, des crédits qui surgissent de nulle part, des transferts impossibles à payer et une marge d’action minimale.

C’est l’économie d’un club qui, dans les meilleures années de son histoire, était chargé de dynamiter les chances d’être autosuffisant pendant des décennies grâce à la gestion d’un conseil dirigé par Bartomeu qui a mis Barcelone dans le puits.

Reverter a avoué que les chiffres délivrés par l’ancien président autour de Espai Barça sont loin de la réalité. Rappelons que l’un des points les plus importants de la dernière élection a été le projet de rénovation du Camp Nou, de la cité sportive et de diverses installations.

Laporta a prévenu de son désir de se conformer à tout cela, bien qu’il ait laissé tomber que le budget de 1000 millions délivré par Bartomeu ne correspondait pas à ses comptes.

Les partenaires ont voté et bien qu’ils comprennent la difficulté de faire face au projet, le projet de réforme du Camp Nou à Barcelone sera l’un des principaux enjeux auxquels Joan Laporta devra faire face lorsqu’il terminera son mandat de président dans quelques années. Le plus ambitieux Espai Barça est loin d’être viable pour le club.