Liga : après Christensen, le Barça annonce un nouveau joueur blessé

L’Espagne et le Portugal ont intégré l’Ukraine à leur candidature commune pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football, ont annoncé mercredi les présidents des trois fédérations lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

«Le projet se veut être source d’inspiration pour la société au travers du football, en lançant un message de solidarité et d’espoir», a précisé la fédération espagnole dans un communiqué. La rumeur d’une intégration de l’Ukraine au projet hispano-portugais avait fleuri plus tôt cette semaine.

Selon le Times, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lui-même donné son accord quant à l’idée d’une candidature commune, en espérant que l’invasion russe ne soit plus d’actualité d’ici-là.

Toujours d’après le Times, l’Ukraine pourrait accueillir un seul groupe de la phase de poules, tandis que le reste du Mondial se déroulerait entre le Portugal et l’Espagne. À compter de la Coupe du monde 2026, ce seront plus 32 mais 48 pays qui participeront au tournoi. Ils seront répartis dans 16 groupes de 3 équipes. En 2030, on fêtera le centenaire du Mondial, dont la première édition avait eu lieu en 1930.

