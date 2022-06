L’idole et l’institution se font face : problèmes avec Marcelo et le Real Madrid

La famille de Shakira a également été un élément important lors du processus de séparation d’avec Gerard Piqué.

Shakira et Gerard Piqué ont entamé les procédures de leur séparation, qui selon la presse espagnole a été causée par les infidélités présumées du joueur, bien que le couple ait décidé de ne pas parler des raisons qui ont causé la fin de leur relation.

Désormais, le footballeur barcelonais et le chanteur colombien vivent dans des maisons séparées et ont décidé d’engager un cabinet d’avocats pour gérer la vente de leurs actifs afin de répartir les bénéfices et de les répartir entre l’artiste et Gerard Piqué.

Au milieu de ce processus, certains médias locaux ont également révélé une autre cause qui a été un déclencheur de la relation : les différences économiques entre eux, car le chanteur gagne le triple du montant du footballeur.

Pour cette raison, selon le journaliste Roberto García, qui est également l’ex-partenaire de la sœur de Shakira, il a déclaré que cet écart entre leurs revenus avait généré une discorde entre eux et que le moment où il n’y avait pas de retour était celui où Gerard Piqué lui a demandé emprunter de l’argent à son couple .

«Soi-disant, Piqué aurait demandé de l’argent à Shakira pour une émission d’investissement et la famille du chanteur a refusé de le lui donner. Ils ne mélangent pas leur argent et portent l’économie familiale à 50%», a déclaré Garcia.

Plus tard, le journaliste a commenté que l’offense de Barcelone voulait utiliser l’argent pour s’aventurer dans le monde de la construction, mais que Shakira a préféré investir sur les marchés des Bahamas et de la Colombie, ce qui a causé un gros problème entre eux.

Shakira s’éloigne de Gerard Piqué et part en vacances

Désormais, la star a décidé de prendre quelques jours de repos et de partir en vacances avec ses deux enfants à Santander, une région réputée pour ses plages de surf, l’un des sports préférés des enfants.

Pour cette raison, la chanteuse a attendu le retour des petits du Royaume-Uni, où ils ont voyagé avec leur père pour voir les premiers matchs de Wimbledon et ont suivi la deuxième partie de leurs vacances, cette fois uniquement avec leur mère.