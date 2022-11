L’héritage de Kobe Bryant : plus de 400 millions de gains en un an

L’ancien joueur du FC Barcelone profite de vacances avec sa femme, Vanesa Lorenzo, et leurs filles, sur l’île privée de Naladhu.

Carles Puyol ne voulait pas manquer l’occasion de visiter le paradis, et pour cette raison, il s’est lancé dans une aventure avec sa femme, Vanesa Lorenzo, et leurs filles, Manuela et María, à travers les Maldives.

Celui qui fut défenseur central du FC Barcelone veut finir en beauté cette année 2022, et pressé de partir en vacances, il a voulu marquer quelques jours de repos et de luxe.

Des vacances que Vanesa immortalise, enregistrant le luxe dont elles profitent à travers des publications et des histoires via son profil Instagram.

Quelques luxes aux mains de la station Naladhu, qui dispose de toutes sortes de conforts, et qui traverse maintenant sa haute saison. Un complexe très courant chez les grandes fortunes.

Un espace où vous pouvez réaliser toutes sortes d’activités, de la plongée en apnée, de la pêche ou de la plongée, à une promenade en yacht ou en catamaran.

Loin de la mer, ils peuvent également occuper leur temps avec des cours de cuisine, des séances de méditation et des cours de yoga, comme ceux que Vanesa pratique habituellement au quotidien.

De plus, l’écrivain a partagé une vidéo sur son profil Instagram où l’on peut voir la famille très heureuse, téléchargée sur un bateau tout en regardant les dauphins.

On les a aussi vus se détendre et flâner le long de sa grande plage de sable fin et blanc qui surplombe une plage aux eaux cristallines.

A partir de 1 600 euros la nuit

Quant à Naladhu, c’est une île privée de seulement 20 maisons , et chacune d’elles est pourvue de sa propre piscine. Certaines maisons situées dans un écosystème entretenu avec soin.

Il dispose également d’un service comprenant le petit-déjeuner et l’attention d’un majordome 24h/24 dans une cabane de 300 mètres carrés avec la mer à quelques pas. Il n’y a pas de bar, car l’idée principale est de profiter de l’intimité, bien qu’il existe d’autres options de restauration sur les îles voisines.

Un espace des plus luxueux dont le prix commence à 1 600 euros la nuit dans le cas de deux adultes et deux enfants, comme c’est le cas avec Puyol et sa famille, et l’argent versé peut être plus.