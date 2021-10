L’ex Shanna Moakler de Travis Barker publie des messages cryptiques après sa proposition à Kourtney Kardashian

À en juger par les histoires Instagram de Shanna Moakler, elle ne semble pas très heureuse que Kourtney Kardashian soit maintenant fiancée à son ex-mari, Travis Barker.

Travis Barker et Kourtney Kardashian se sont fiancés le dimanche 17 octobre et juste un jour plus tard, l’ex-femme de Travis, Shanna Moakler, a apparemment réagi à la nouvelle de la proposition avec des messages cryptés sur ses histoires Instagram.

Shanna, qui a déjà fait de l’ombre à «Kravis», a commencé ses messages avec une citation de feu Tupac Shakur, qui disait: «Avant de demander pourquoi quelqu’un vous déteste, demandez-vous pourquoi vous donnez af ** k.» Elle a également ajouté un emoji cœur au-dessus de la citation.

Mais ce n’est pas tout ce que l’ancienne reine de beauté de 46 ans avait à dire. Sur sa prochaine diapositive IG, Shanna a déclaré: «Temporairement fermé pour maintenance spirituelle.» Bien que ses remarques soient brèves, elles nous semblent certainement comme de l’ombre.

Shanna était mariée à Travis, 45 ans, de 2004 à 2008, et ils partagent deux enfants ensemble: son fils Landon, 18 ans, et sa fille Alabama, 15 ans. Après que Travis a commencé à sortir avec Kourtney, 42 ans, plus tôt cette année, Shanna a accusé le couple d’avoir causé un sa relation avec ses deux enfants.

En mai, elle a déclaré à TMZ : «Ma famille est brisée à cause de cette famille et maintenant mes enfants et moi sommes éloignés l’un de l’autre à cause d’une autre sœur de la famille, alors oui pour moi», a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour la star de L’incroyable famille Kardashian, Shanna a répondu : «merci d’avoir détruit ma famille».

Cependant, l’Alabama a précisé à plusieurs reprises qu’elle avait eu une relation distante avec Shanna avant que Travis ne sorte avec Kourtney. Dans une story Instagram du 15 mai, l’adolescente a affirmé que Shanna n’avait «jamais complètement fait partie de ma vie».

Le lendemain, elle s’est adressée à TikTok pour partager qu’elle avait «coupé la famille». Shanna a répondu à ces affirmations en disant que «c’est juste triste» de voir comment sa relation avec ses enfants s’est rompue.

En ce qui concerne Kourtney et Travis, ils n’ont jamais répondu aux affirmations de Shanna. Au lieu de cela, ils ont passé toute l’année 2021 à être tellement aimés l’un avec l’autre – ce qui a conduit à leurs fiançailles romantiques le 17 octobre.

Le dummer Blink 182 a posé la question à Kourtney – qui partage trois enfants avec son ex Scott Disick – dans le milieu d’un magnifique arrangement floral sur la plage de Montecito, en Californie.

Après l’annonce des fiançailles, la famille et les amis de Kourt et Travis les ont félicités pour la grande nouvelle. Landon et Alabama étaient tous les deux présents, et se sont ensuite rendus sur Instagram pour envoyer leur amour aux futurs mariés.

«Tellement heureux pour vous les gars, je vous aime tous les deux !!» Alabama a écrit, tandis que Landon a déclaré: «Félicitations @KourtneyKardash et @TravisBarker, je suis tellement heureux pour vous les gars, vous aimez tellement les gars.»