L’ex-manager de Tom Cruise : «J’étais plein de colère…»

Eileen Berlin a révélé à quoi ressemblait l’acteur lorsqu’elle l’a représenté, et comment son personnage a changé : «Il avait un tempérament terrible.»

Dans l’industrie cinématographique et hollywoodienne, il y a beaucoup de grandes stars qui brillent pour leur travail sur le plateau, et l’une d’entre elles est Tom Cruise, qui a également fait parler de lui pour son mauvais caractère, comme la fuite d’un audio du tournage de ‘Mission Impossible 7′ dans lequel il s’est éclaté contre certains membres de l’équipe.

Maintenant, après tout, celle qui a été sa première manager, Eileen Berlin, a voulu parler de ce qu’est l’acteur dans sa vie la plus personnelle dans une interview récemment accordée à ‘Daily Mail’, révélant à quoi il ressemblait depuis qu’il était seulement 18 ans, lorsqu’il a signé un contrat pour qu’Eileen soit son agent. Une époque où Cruise a emménagé dans l’appartement de son mari et elle à New York parce qu’il n’avait pas l’argent pour louer sa propre maison.

Une saison au cours de laquelle sa représentante était comme une «mère porteuse», qui se souvient qu’à cette époque Tom Cruise était, «doux, respectueux et extrêmement poli» et «m’appelait toujours ‘Mme’ et mon mari ‘Mr.».

Cependant, ce personnage changeait peu à peu, devenait plus fort. «Tommy avait un sale caractère. Il était plein de colère envers son père. Il était de mauvaise humeur et se mettait en colère en un claquement de doigts. C’était comme si quelque chose brûlait sans flamme, bouillait et explosait soudainement. Je l’attribuais à son insécurité», a-t-il commencé par expliquer.

Et c’est que l’acteur lui-même a précédemment avoué quelle était sa relation avec son père, Thomas Cruise Mapother III, avec qui il ne s’entendait pas particulièrement bien. Ses parents ont divorcé et, en 2006, il l’a traité de «tyran et de lâche».

Je ne voulais pas être une idole des ados

Eileen Berlin a également rappelé l’un des épisodes de colère que l’acteur a subis pour son 19e anniversaire, lorsque son représentant de l’époque lui a offert un album rempli d’articles de magazines pour adolescents à son sujet.

Un geste qui a reçu une réponse totalement inattendue : «Il m’a crié : ‘Je ne veux pas être dans les magazines pour ados.’ Il m’a dit qu’il se considérait comme un adulte, pas comme une idole d’ados. Il m’a jeté l’album violemment et m’a frappé sur la joue. Ce que je n’ai jamais vu, c’est une véritable démonstration de bonheur chez Tommy.

«Il a toujours été très, très ambitieux, très, très déterminé à être une star. Et cela a fait de lui un perfectionniste. C’est ce qui le motivait quand je le représentais et je suis sûr que c’est ce qui le motive maintenant.»